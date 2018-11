Anzeige

Wendlingen (red)Im Zuge der Anbindung der Neubaustrecke auf den Fildern an den künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof arbeitet die DB Projekt Stuttgart–Ulm an der Anschlussstelle Wendlingen im Bereich der Autobahn A8 an der Abfahrtsrampe Plochingen aus Richtung Krlsruhe kommend an der Straßenentwässerung und schließt die neue Leitung an den Bestand an. Dazu wird die Rampe von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 12 Uhr, gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert und erfolgt über die Anschlussstelle Kirchheim unter Teck-West.