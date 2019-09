Rudersberg (red)Zu einem spektakulären Unfall kam es in der Nacht auf Freitag auf der Kreisstraße 1883 zwischen Lutzenberg und Rudersberg. Der Fahrer eines Pickups kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke, fällte einige Bäume und kam im Hang zwischen Bäumen zum Stehen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und die Böschung hinaufklettern. Ersthelfer kümmerten sich um den Fahrer. Der Rettungsdienst brachte ihn mit notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr Rudersberg, die mit zwei Fahrzeugen vor Ort war, leuchtete die Einsatzstelle aus und suchte die Umgebung nach weiteren Insassen ab. Die Polizei setzte einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera ein, um die Gegend abzusuchen. Im weiteren Verlauf konnten keine weiteren Personen gefunden werden.