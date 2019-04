Reichenbach (red)Zu einem Verkehrsunfall auf der L1192 zwischen Reichenbach und Ebersbach kam es am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr. Der Fahrer eines Ford, der aus Richtung Ebersbach kam, kollidierte aus bisher unbekannten Gründen mit einem entgegenkommenden Renault. Beide Fahrzeuge trafen sich an der linken Seite und wurden abgewiesen. Der Fahrer des Ford wurde mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault-Fahrer wurde ebenfalls mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren die Feuerwehr Reichenbach mit zwei Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt und die Polizei mit mehreren Streifenwagen. Die L1192 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.