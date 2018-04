Anzeige

Neckartailfingen (pol)Der Alarm eines Rauchmelders hat die Bewohner eines Reihenhauses in der Sudetenstraße am frühen Dienstagmorgen, gegen 2.20 Uhr, aus dem Schlaf gerissen. Nach Polizeiangaben alarmierten die Hausbewohner die Rettungskräfte, nachdem sie im Haus Rauchgeruch wahrgenommen hatten. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften anrückte, stellte sich heraus, dass sich in der Dehnungsfuge zum Nachbarhaus ein Schwelbrand entwickelt hatte. Nachdem die Feuerwehr die Fassade geöffnet hatte, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die beiden zwei und acht Jahre alten Kinder der Familie wurden vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen und vier Sanitätern im Einsatz war, vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Schwelbrandes ist noch nicht bekannt, wird aber im Bereich einer dort verlaufenden Elektroinstallation vermutet. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte die Familie wieder in ihr Haus zurück.