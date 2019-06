Leinfelden-Echterdingen (pol)Nach einem älteren, schwarzen Mercedes E 240 mit dem Kennzeichen S-OZ 1576 fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte sich ein Unbekannter am Montag, zwischen 14.45 Uhr und 22 Uhr, während der Betriebszeit in eine Firma in der Stäudachstraße eingeschlichen.

Dort entwendete er den Fahrzeugschlüssel eines Mitarbeiters und ließ anschließend den auf dem Firmengelände geparkten Wagen mitgehen. Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3 oder jede andere Polizeidienststelle. (cw)