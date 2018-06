Anzeige

Aichtal (pol)Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße im Ortsteil Grötzingen hat ein unbekannter Dieb am Mittwoch Bargeld und verschiedene Schmuckstücke gestohlen. Der Eindringling hebelte am helllichten Tag, zwischen sieben Uhr und 17.20 Uhr, ein Kellerfenster auf und stieg so in das Gebäude ein, um es nach Wertsachen zu durchsuchen. Mit seiner Beute entkam er anschließend unerkannt.