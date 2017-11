Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol) - Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro wurden am Donnerstag aus einer Wohnung in der Oberen Bachstraße geklaut.

Zwischen 10.30 Uhr und 20.40 Uhr kletterte der Einbrecher laut Polizei auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung. Mit brachialer Gewalt hebelte er die Balkontüre auf und gelangte so in die Wohnung. Dort durchwühlte er in sämtlichen Räumen alle Schränke und Behältnisse. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0711/70913 um Hinweise.