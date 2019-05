Deizisau (redl) Starke Regenfaelle sorgten am Samstagnachmittag in Deizisau im Bereich der Kirchstrasse für einen überlaufenden Bach. Daraus entwickelte sich eine Schlammlawine die sich in Teilen in den umliegenden Strassen verteilte. Keller und Tiefgaragen liefen voll und die Strassen waren teilweise Zentimeter hoch mit Schlamm bedeckt.

Die Feuerwehr Deizisau, die gerade ihr alljaehrliches Feuerwehrfest aufbaute, rückte innerhalb kürzester Zeit mit der kompletten Mannschaft aus. Rund um die Kirchstrasse musste die Feuerwehr Keller und Tiefgaragen leer pumpen und die Strasse und Einfahrten vom Schlamm befreien.

Eine Stunde vor dem Beginn des Feuerwehrfestes war der Grossteil der Feuerwehr wieder am Feuerwehrhaus, sodass das Fest pünktlich starten konnte.