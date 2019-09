Nürtingen (pol) Noch völlig unklar sind Ursache und Hergang einer Schlägerei die sich am Samstag gegen 2.25 Uhr in einer Wohnung in den Hofwiesen im Ortsteil Neckarhausen zugetragen hat. Drei pakistanische Staatsangehörige waren in einen Streit geraten, welcher in Handgreiflichkeiten endete. Es soll auch ein Messer eingesetzt worden sein. Einer der Beteiligten zog sich hierbei leichtere Schnittverletzungen an den Händen zu. Weiterhin ging in der Wohnung eine Glastüre zu Bruch. Das Polizeirevier Nürtingen hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen, diese gestalten sich aufgrund von Sprachbarrieren und der deutlichen Alkoholisierung aller Beteiligten jedoch äußerst schwierig.