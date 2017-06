Wernau (red) - Auf dem Gehweg sind mehrere rote Flecken zu sehen, Stühle der Außenbewirtschaftung sind mit Blut verschmiert, ein einzelner Schuh liegt herum – dem Anschein nach muss die Schlägerei am Sonntagmorgen vor dem Döner-Stand in der Kirchheimer Straße in Wernau heftig gewesen sein.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei stießen gegen 10.20 Uhr zwei verfeindete Personengruppen vor dem Imbiss aufeinander und schlugen sich mit Gegenständen. Dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Esslingen ermitteln jetzt wegen versuchter Tötung. Was genau passiert ist und was der Anlass für die Auseinandersetzung war, das versucht die Polizei noch herauszufinden. Die Ermittlungen dauerten am Abend weiter an. „Auch wegen sprachlicher Barrieren ist die Arbeit sehr schwierig“, sagte ein Polizeisprecher. „Ein politischer Hintergrund kann nach dem jetzigen Stand ausgeschlossen werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Polizei, bei der zuvor mehrere Notrufe eingegangen waren, konnte die Situation vor Ort unter Kontrolle bringen und die Personen trennen. Alle Identitäten konnten inzwischen zwar ermittelt werden, zur Nationalität der Beteiligten wollte der Sprecher aber noch keine Angaben machen.

Nach Auskunft der Polizei waren an der Schlägerei acht Männer und Frauen beteiligt und zogen sich Verletzungen zu. Eine Person wurde dabei schwerstverletzt. Ein Notarztfahrzeug und sieben Rettungswagen waren erforderlich, um die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen.

In der Pressemitteilung der Polizei heißt es, dass sich die Auseinandersetzung auf offener Straße abgespielt habe. Laut einem Augenzeugen am Tatort soll aber auch der Innenraum des Imbisses verwüstet gewesen sein. Der Döner-Stand ist bis zum Abschluss der Ermittlungen weiter abgesperrt.