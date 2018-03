Anzeige

Nürtingen (pol) Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen ist es, laut Polizei, in den frühen Morgenstunden des Samstages in einer Gaststätte in der Neckarsteige in Nürtingen gekommen. Gegen 02.25 Uhr gerieten nach bisherigen Ermittlungen mindestens drei Personen aus bislang unbekanntem Grund zunächst verbal in Streit. Im Verlauf des Streites wurden sie auch handgreiflich wurde. Hierbei erhielt eine Person zunächst Schläge gegen den Körper und schließlich einen Kopfstoß. Ein 22-Jähriger aus Nürtingen wurde hierbei leicht verletzt. Der bislang unbekannte Täter flüchtete zu Fuß vom Tatort. Das Polizeirevier Nürtingen, Tel. 07022 / 9224-0, hat die Ermittlungen nach dem flüchtigen Täter aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter und Tatablauf machen können.