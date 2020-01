Filderstadt (pol)Heftig aneinandergeraten sind am Freitagabend gegen 20.10 Uhr zwei Männer im Bus der Linie 815 in Filderstadt-Bonlanden. Der Grund für die Auseinandersetzung dürfte im unflätigen Verhalten eines 48-jährigen Fahrgasts liegen, der in alkoholisiertem Zustand eine 20-jährige Mitfahrerin verbal belästigte. Ein 22-jähriger Fahrgast tolerierte dieses Verhalten nicht, geriet deshalb mit dem Alkoholisierten in Streit und verpasste diesem einen Schlag ins Gesicht. Beim 48-Jährigen wurde ein Alkoholwert von über zwei Promille gemessen.