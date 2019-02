Anzeige

Esslingen (pol) Nach einem Rollerfahrer fahndet das Polizeirevier Esslingen, nachdem dieser am Montagabend in der Kanalstraße eine 49-Jährige beraubt hat. Die Frau war gegen 19 Uhr zu Fuß auf der Kanalstraße unterwegs, als sich der Roller von hinten näherte. Beim Vorbeifahren entriss der Fahrer ihr ihren Rucksack, den sie über die Schulter gehängt hatte und flüchtete sofort in Richtung Neckarstraße. Als er an der Kreuzung in Richtung Bahnhof abbog, verlor die Frau ihn aus den Augen. Der Rollerfahrer war dunkel gekleidet und trug einen dunklen Helm. Bei dem dunkelfarbenen Roller soll es sich um einen 50er Roller mit Versicherungskennzeichen gehandelt haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330.