Großbettlingen (pol)Der etwa 15 Jahre alte Kleinwagen ist am frühen Montagmorgen, zwischen Mitternacht, und 2.30 Uhr, in der Weiherstraße gestohlen worden, wie die Polizei berichtet.

Wie sich bei den polizeilichen Ermittlungen ergab, war das Fahrzeug unverschlossen und dürfte mit dem Originalschlüssel gefahren werden. Möglicherweise steht der Diebstahl des Fahrzeugs in Zusammenhang mit einem Diebstahl aus einem VW Passat in der Uhlandstraße. Hier ließ ein noch Unbekannter zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, fünf Uhr, aus dem ebenfalls unverschlossen geparkten Wagen eine Geldbörse und einen kleineren Bargeldbetrag mitgehen. Nachdem der Dieb feststellte, dass in der Börse kein Geld enthalten war, warf er diese unweit des Tatortes in ein Gebüsch, wo sie von den Ermittlern aufgefunden werden konnte.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Nürtingen-Roßdorf, Telefon 07022/41099 oder jede andere Polizeidienststelle.