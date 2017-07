Kirchheim (pol) - Beim Versuch, einem entgegenkommenden Opel Corsa auszuweichen, ist ein Rollerfahrer am Mittwochmorgen auf der Straße Milcherberg gestürzt. Dabei hat er sich verletzt.

Ein 36-jähriger Kirchheimer war kurz nach 7 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Straße Galgenberg unterwegs. In einer Rechts-/ Linkskombination querte er die Hahnweidstraße, um in die Straße Milcherberg einzubiegen. Hierbei schnitt er die Kurve so stark, dass er ein kurzes Stück komplett auf die Gegenfahrbahn geriet. Der ordnungsgemäß entgegenkommende 56-Jährige versuchte mit seinem Vespa Roller durch Bremsen und Ausweichen der drohenden Kollision zu entgehen. Dabei kam er auf der nassen Fahrbahn zu Fall und rutschte gegen die Fahrzeugfront des Opels. Der Rollerfahrer wurde nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Roller musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.