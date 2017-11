Anzeige

Esslingen (pol) - Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für den Zusammenprall zwischen einem Autofahrer und einem 26-jährigen Rollerfahrer, welcher sich am Freitagmorgen ereignet hat.

Ein 60-jähriger Esslinger war laut Polizei gegen 5.30 Uhr mit seinem Auto auf der Ulmer Straße in Richtung Oberesslingen unterwegs. An der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke wollte er nach links abbiegen und hielt zunächst auch an. Beim Anfahren übersah er den entgegenkommenden 26-jährigen. Dieser hatte keine Möglichkeit mehr, seine Vespa rechtzeitig zum Stehen zu bringen, sodass beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammenprallten. Der Rollerfahrer wurde von seiner Vespa geworfen und stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte den 26-Jährigen zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in die Klinik. Die Vespa war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 4.000 Euro beziffert.