Anzeige

Ostfildern (pol)Eine kurze Unachtsamkeit ist einem Motorroller-Fahrer am Mittwochmittag zum Verhängnis geworden. Der 22-Jährige befuhr um 13.45 Uhr laut Polizei mit seinem Zweirad die Reutlinger Straße in Kemnat und bemerkte zu spät, dass ein 59 Jahre alter Porsche-Fahrer verkehrsbedingt auf Höhe der Karlstraße abbremsen musste. Durch den Aufprall zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik versorgt werden mussten. Er wurde mit einem Rettungswagen dorthin gebracht. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro. Der Roller musste geborgen werden.