Esslingen (pol) - Leichte Verletzungen hat ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitten. Der 55-Jährige befuhr kurz nach 17 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Wielandstraße und wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Rotenackerstraße folgen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem neben ihm fahrenden Fahrzeug einer 25-Jährigen, die von der Wielandstraße geradeaus in die Kennenburger Straße wollte. Der Verletzte wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden beläuft sich auf zirka 5.000 Euro.

