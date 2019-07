Ostfildern (pol)Am Freitagabend ist es in Nellingen zu einem schweren Verkehrsunfall in der Esslinger Straße gekommen. Ein 29-jähriger Fahrer eines Daimler Benz war gegen 19.45 Uhr in Richtung Esslingen unterwegs und kam kurz vor der Abzweigung Ludwig-Jahn-Straße nach links von seinem Fahrstreifen ab. Ein entgegenkommender 23-jähriger Fahrer eines Aprilia Motorrollers konnte dem Pkw nicht mehr ausweichen, kollidierte mit dem Fahrzeug und kam danach zu Fall. Der Fahrer des Pkw entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzen zu kümmern. Anhand von Zeugenaussagen und umfangreichen Ermittlungen konnte das schwer beschädigte Fahrzeug des Unfallverursachers in einem Parkhaus in Esslingen kurze Zeit später festgestellt werden. Der 29-jährige Fahrer wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Da dieser deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten. Der Fahrer des Motorrollers musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von circa 5 000 Euro.