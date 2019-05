Ostfildern (pol) Mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagvormittag zur Riegelhofschule in der Straße In den Anlagen in Nellingen ausgerückt. Gegen 9.45 Uhr war der Rettungsleistelle ein Brand in der Realschule mitgeteilt worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich in einem zweigeschossigen Containerbau, der als Übergangsräumlichkeit für den Unterricht genutzt wird, im Erdgeschoss ein Blatt Papier an einem Heizlüfter entzündet hatte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 30 Schüler und ein Lehrer in dem Klassenraum. Einer der Schüler konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit einem Feuerlöscher ablöschen.

Aus Sicherheitsgründen mussten mehrere Schulklassen mit insgesamt zirka 160 Schülern, die sich im Containerbau aufhielten, diesen kurzzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Schaden war ebenso nicht entstanden. Den ersten Ermittlungen des Polizeipostens Ostfildern zufolge, dürfte ein 15-jähriger Schüler das Blatt Papier in den Heizlüfter gesteckt haben.