Anzeige

Dettingen (pol) - Am Freitagabend kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Familienvater und einem Rennradfahrer. Der 44-jährige Vater überquerte mit seiner Familie den Fußgängersteg über die Lauter im Bereich der Haldenstraße als sich ein eiliger Rennradfahrer an den Personen vorbeidrängelte. Dabei touchierte der Sportler den 2-jährigen Sohn sowie den Familienvater selbst. Als der den Fahrradfahrer auf sein Fehlverhalten ansprach, reagierte dieser äußerst aggressiv und trat nach dem 44-Jährigen, der zwischenzeitlich seinen Sohn auf den Arm genommen hatte. Polizeiangaben zufolge, versuchte der Radfahrer mehrfach den Familienvater ins Gesicht zu schlagen bis er ihn tatsächlich traf und leicht an der Schläfe verletzte. Im Anschluss schnappte sich der Radler sein Fahrrad und fuhr in Richtung Hintere Straße davon.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Der Radfahrer soll etwa 35-40 Jahre alt sein, circa 180- 185 cm groß, von schlanker Statur und er soll dunkle Haare haben. Er trug eine schwarze Biker-Hose, ein dunkles Oberteil mit reflektierenden Streifen, einen dunklen Fahrradhelm und eine Sportbrille mit orangefarbenen Gläsern. Sein Rennrad der Marke CUBE hat eine mattgraue Rahmenfarbe. Zeugen des Vorfalls und Hinweise auf den Rennradfahrer nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021-5010 entgegen.