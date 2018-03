Anzeige

Neckartenzlingen (pol)Einer aufmerksamen Postangestellten ist es zu verdanken, dass eine 79-jährige Seniorin nicht Opfer einer Betrugsmasche geworden ist, vor der die Polizei laufend warnt. Laut Polizeibericht erhielt die Frau am Montagvormittag einen Anruf, in dem ihr ein Betrüger vorgaukelte, Polizeibeamter zu sein und das gegen sie ein Haftbefehl vorliegen würde. Diesen könne sie jedoch abwenden, wenn sie einen vierstelligen Geldbetrag mittels eines Bezahldienstes in die Türkei überweisen würde. Durch eine technische Manipulation erschien in ihrem Telefondisplay die Telefonnummer des örtlichen Polizeipostens. Durch geschickte Gesprächsführung setzte der Betrüger die Frau so unter Druck, dass sie zur Post ging um die Überweisung vorzunehmen. Eine Postangestellte reagierte genau richtig und hegte Zweifel an der Richtigkeit der Überweisung. Sie verwies die Dame an die Polizei, welche die Rentnerin über die Betrugsmasche aufklärte und eine Anzeige entgegennahm.

In allen Fällen rät die Polizei:

Werden Sie misstrauisch, wenn auf einen bevorstehenden Einbruch oder auf einen angeblichen Haftbefehl hingewiesen werden und angeblich eine Geldzahlung zur Abwendung notwendig ist.

Werden Sie misstrauisch, wenn angeblich in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden sein sollen, bei denen Listen mit Ihrer Adresse gefunden wurden.

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, so werden Sie die Betrüger los.

Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt der Polizei mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.