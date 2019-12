Plochingen (pol)Ein Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Sonntagmittag verletzt worden. Ein 61-Jähriger war laut der Polizei kurz vor 13.30 Uhr mit seinem Ford Kuga auf der Karlstraße von der Brücke herkommend in den Kreisverkehr bei der Fabrikstraße eingefahren. Dabei übersah der Autofahrer den im Kreisel befindlichen 49-jährigen Radfahrer. Durch die Kollision stürzte der Mann von seinem Rennrad und verletzte sich. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Während an dem Pkw lediglich geringer Schaden entstanden war, dürfte sich der Schaden an dem hochwertigen Rennrad auf etwa 5000 Euro belaufen.