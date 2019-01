Anzeige

Plochingen (pol) Eine 71-jährige VW Polo-Fahrerin hat am Mittwochmittag mit ihrem Wagen eine Parkhausschranke durchbrochen und noch zwei weitere Pkw beschädigt. Die Seniorin wollte laut Angaben der Polizei gegen zwölf Uhr in die Tiefgarage eines Supermarktes in der Neckarstraße einfahren. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr sie dabei durch den noch geschlossenen Schrankenbaum und anschließend wohl ungebremst gegen einen Metallpfosten sowie ein Geländer. Das Geländer wurde aus der Verankerung gerissen und auf zwei unterhalb geparkte Pkw geschleudert. Der Polo selbst kam auf einer als Begrenzung zum darunter liegenden Parkdeck dienenden Mauer zum Stehen. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Schaden von schätzungsweise 8.500 Euro. Der Polo musste abgeschleppt werden.