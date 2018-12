Anzeige

Plochingen (pol)Zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 5.40 Uhr, ist ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckereifiliale in der Straße Am Fischbrunnen eingebrochen. Der Unbekannte hebelte laut der Polizei an der Vorderseite des Gebäudes eine Schiebetür auf und öffnete anschließend auf die gleiche Art und Weise auch zwei Registrierkassen. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe machte sich der Täter anschließend aus dem Staub. Der von ihm angerichtete Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 2000 Euro.