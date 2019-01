Anzeige

Plochingen (pol)Zwei Leichtverletzte und etwa 14.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der K1211 an der Einmündung zur B 10 ereignet hat. Laut Polizei war eine 22 Jahre alter BMW-Fahrerin gegen acht Uhr auf der K 1211 in Richtung Plochinger Dreieck unterwegs. An der Einmündung zur B 10 übersah sie eine rote Ampel. Ein 56-jähriger VW Passat-Fahrer, der von der B 10 kam und nach links in Richtung Plochingen/Deizisau fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass beide Fahrzeuge auf der Kreuzung zusammenstießen. Während der VW-Fahrer unverletzt geblieben war, brachte der Rettungsdienst die 22-Jährige zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war kurzzeitig gesperrt, es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen.