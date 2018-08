Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Aufgrund unterschiedlicher Schilderungen der Beteiligten bittet die Verkehrspolizei Esslingen, unter der Telefonnummer 0711/3990-420, um Zeugenhinweise zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstagabend in der Tübinger Straße ereignet hat. Eine 48-jährige Daimlerfahrerin fuhr Polizeiangaben zufolge gegen 18.20 Uhr in die Martin-Luther-Straße in Richtung Tübinger Straße, in welche sie nach rechts abbog. Kurz danach kam es zur Kollision mit einem in gleiche Richtung fahrenden, 60-jährigen Kradlenker, welcher auf der Tübinger Straße aus Richtung Hauptstraße fuhr. Dessen 52-jährige Beifahrerin zog sich bei dem Unfallgeschehen schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.