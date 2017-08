Nürtingen (pol) - Zwei Fahrzeuge sind in der Nacht zum Donnerstag im Enzenhardt und Am Lerchenberg aufgebrochen worden, teilte die Polizei mit. In der Breslauer Straße schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines VW T4 ein. Aus dem Fahrzeug entwendete er eine Brieftasche mit persönlichen Papieren, jedoch ohne Bargeld. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa

Anzeige

250 Euro.

Anzeige

Am Lerchenberg öffnete vermutlich derselbe Täter auf bislang ungeklärte Weise einen Ford Mondeo. Aus dem Pkw nahm er ebenfalls eine Brieftasche mit Schweizer Franken und persönlichen Papieren des Besitzers mit. Zudem erbeutete der Täter eine Lederaktentasche der Marke Piquadro mit einem hochwertigen Montblanc Kugelschreiber. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1000 Euro.