Wolfschlugen (pol) Am Freitagnachmittag ist es bei starkem Schneefall auf der L 1205 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 29-jähriger Mann war gegen 15.55 Uhr mit seinem Smart von Sielmingen in Richtung Wolfschlugen unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, worauf er umkippte und auf der Seite zum Liegen kam. Der junge Mann blieb unverletzt. An seinem Pkw ist dagegen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 4000 Euro entstanden. Die Landstraße musste zur Bergung des Smart kurzfristig voll gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen.