Bad Cannstatt (pol) - Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro gab es bei einem Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend gegen im Kreisverkehr Schmidener Straße/Teinacher Straße ereignet hat. Ein 62-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Schmidener Straße in, als er beim Einfahren in den Kreisverkehr eine 27-jährige Pedelec-Fahrerin vermutlich übersah und mit ihr zusammenstieß. Hierbei wurde die Radfahrerin leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Anzeige