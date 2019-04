Owen (pol)Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr in der Kirchheimer Straße ereignet hat. Eine 64-Jährige war nach Angaben der Polizei auf der Ortsdurchfahrt mit ihrem Smart in Richtung Lenningen unterwegs, als ein entgegenkommender, weißer Lieferwagen mit Anhänger unmittelbar vor ihr nach links in die Beurener Straße abbog. Die Smart-Lenkerin musste bremsen und ausweichen, um eine Kollision mit dem Abbieger zu verhindern. Beim Ausweichmanöver fuhr sie über einen Bordstein wodurch sie leicht verletzt und ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Beuren weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum weißen Lieferwagen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden.