19.7.2019: In Owen stand am Freitag ein Lkw-Fahrerhaus komplett in Flammen. Quelle: SDMG

19.7.2019: In Owen stand am Freitag ein Lkw-Fahrerhaus komplett in Flammen. Quelle: SDMG

19.7.2019: In Owen stand am Freitag ein Lkw-Fahrerhaus komplett in Flammen. Quelle: SDMG

19.7.2019: In Owen stand am Freitag ein Lkw-Fahrerhaus komplett in Flammen. Quelle: SDMG

19.7.2019: In Owen stand am Freitag ein Lkw-Fahrerhaus komplett in Flammen. Quelle: SDMG

19.7.2019: In Owen stand am Freitag ein Lkw-Fahrerhaus komplett in Flammen. Quelle: SDMG

19.7.2019: In Owen stand am Freitag ein Lkw-Fahrerhaus komplett in Flammen. Quelle: SDMG

19.7.2019: In Owen stand am Freitag ein Lkw-Fahrerhaus komplett in Flammen. Quelle: SDMG

19.7.2019: In Owen stand am Freitag ein Lkw-Fahrerhaus komplett in Flammen. Quelle: SDMG

Anzeige

19.7.2019: In Owen stand am Freitag ein Lkw-Fahrerhaus komplett in Flammen. Quelle: SDMG