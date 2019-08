Ostfildern: Zwei Businsassen bei Bremsmanöver leicht verletzt

Fahrer musste Vollbremsung einlegen, um Auffahrunfall zu vermeiden

Zwei Frauen sind bei einem Bremsmanöver am Dienstagnachmittag in einem Linienbus in Ruit leicht verletzt worden. Eine Frau prallte gegen eine Haltestange, die andere stürzte zu Boden.