Ostfildern (pol)Ein Satz Winter-Kompletträder für einen Mercedes GLA im Wert von rund 2.500 Euro ist in den vergangenen Tagen aus einer Tiefgarage im Nellinger Nußweg gestohlen worden. Laut Polizei entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen Montag und Donnerstag die mit einem Kabelschloss gesicherten, an der Tiefgaragenwand hängenden Mercedes-Kompletträder. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/341698300 um sachdienliche Hinweise.