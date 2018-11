Anzeige

Ostfildern (pol) Am frühen Sonntagmorgen prallte ein Unbekannter zwischen 4.15 und 4.45 Uhr in der Parksiedlung in der Zinsholzstraße an der Einmündung zur Ostpreußenstraße gegen einen abgestellten Anhänger und ist anschließend geflüchtet.

Laut Polizeiangaben fuhr der Unbekannte auf der Zinsholzstraße in Fahrtrichtung Rinnenbachstraßekam und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der getroffene Anhänger wurde zunächst gegen die an die dortige Sportschule angrenzende Lärmschutzwand und im Anschluss gegen einen geparkten Renault Transporter geschleudert.

Zeugen hatten gegen 4.30 Uhr einen lauten Knall bemerkt und anschließend einen PKW beobachtet, welcher mit defekten Scheinwerfern langsam von der Zinsholz- in die Sudetenstraße fuhr, in der Sackgasse wendete und schließlich über die Ostpreußenstraße in Richtung Parkstraße davonfuhr. Es enstand ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen, dürfte es sich bei dem Flüchtenden um einen silberfarbenen Mitsubishi Outlander aus dem Jahr 2012 handeln, welcher im rechten Frontbereich erhebliche Beschädigungen aufweisen dürfte. Wem ein solches Fahrzeug aufgefallen ist, wird gebeten das Polizeirevier Filderstadt unter Tel. 0711 / 70913 zu informieren.