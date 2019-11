Ostfildern (pol)Zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Schaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag in der Ludwig-Jahn-Straße ereignet hat. Die 76-jährige Fahrerin eines VW Tiguan war gegen 11.15 Uhr in der Ludwig-Jahn-Straße in Richtung Endhaltestelle unterwegs.

Laut Angaben der Polizei hielt sie vor einer Engstelle an, da ihr ein Linienbus und ein Betonmischer entgegenkamen. Der hinter ihr ebenfalls wartende 65-jährige Fahrer eines VW up! scherte plötzlich aus und wollte an der Wartenden vorbei die Engstelle passieren. Dabei bemerkte er aber, dass es wohl eng werden könnte und scherte so knapp am wartenden Tiguan ein, dass er diesen touchierte. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Jedoch gaben beide Fahrzeuglenker unterschiedliche Versionen des Unfallherganges an, weshalb Zeugen gebeten werden sich beim Polizeirevier Filderstadt unter 0711/70913 zu melden.