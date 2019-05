Ostfildern (pol)Der Polizeiposten Ostfildern sucht einen zirka 50 Jahre alten Mann von schlanker Statur, der am Freitagmittag in Ruit einer 87-jährigen Frau sein Geschlechtsteil gezeigt hat. Die Seniorin war nach Angaben der Polizei kurz vor zwölf Uhr zu Fuß im Bereich Forststraße/Dahlienweg unterwegs, als der Mann mit seinem Pkw neben der Frau anhielt. Der Unbekannte sprach die Fußgängerin durch die geöffnete Seitenscheibe an und hatte dabei sein Geschlechtsteil entblößt. Als die Seniorin den Mann daraufhin anschrie, fuhr dieser in Richtung Dahlienweg davon. Der Gesuchte ist hellhäutig, hat dunkelblondes, kurzes Haar und war mit einem hellen T-Shirt bekleidet. Er war mit einem hellen Pkw mit vermutlich Stuttgarter Zulassung unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/34169830-0 zu melden.