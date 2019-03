Ostfildern-Scharnhauser Park (pol)Nach einem grauen Renault Kangoo fahndet der Polizeiposten Ostfildern nach eigener Angabe. Der Wagen mit dem Kennzeichen ES-FE87 war in der Zeit von Sonntag, 14 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, aus einer Tiefgarage in der Theodor-Rothschild-Straße gestohlen worden. Der Wert des Fahrzeuges wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Hinweise bitte an den Polizeiposten Ostfildern, Telefon 0711/3416983-0, oder an jede andere Polizeidienststelle.