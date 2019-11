Ostfildern(pol)Zwei Leichtverletzte und zwei schrottreife Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der L 1202, kurz vor dem Körschtal-Viadukt ereignet hat. Laut Angaben der Polizei war eine 21-Jährige gegen 6.45 Uhr mit ihrem Seat Leon auf der Landesstraße von Nellingen in Richtung Neuhausen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 30-Jähriger mit seinem Renault Twingo verkehrsbedingt abbremsen musste. Weil sie zudem nicht den erforderlichen Sicherheitsabstand eingehalten hatte, krachte sie mit großer Wucht mit ihrem Seat ins Heck des Renault. Beide Fahrzeuglenker mussten anschließend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre beiden Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, wurden vom Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt.