Ostfildern (pol)Nach einer über 70 Jahre alten, an Demenz leidenden Frau ist am Dienstagabend gesucht worden. Eine Streife des Polizeireviers Filderstadt wurde nach Polizeiangaben um 21.15 Uhr von Angehörigen angesprochen. Sie teilten den Beamten mit, dass die Seniorin gegen 19 Uhr ihre Wohnung in Nellingen verlassen hatte und noch nicht zurückgekehrt wäre. An der sofort eingeleiteten Fahndung beteiligten sich neben mehreren Polizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber. Die Vermisste konnte kurz vor 22.30 Uhr von ihren Verwandten zwischen dem Zollberg und der Parksiedlung leicht unterkühlt, aber ansonsten wohlauf, angetroffen werden.