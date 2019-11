Ostfildern (pol)Einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hat ein Einbrecher bei einem Kindergarten in der Ruiter Albstraße angerichtet. Laut Angaben der Polizei versuchte der Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, sieben Uhr, zunächst vergeblich, die Eingangstür auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln. Im Anschluss öffnete er gewaltsam ein Fenster und konnte durch dieses ins Innere des Gebäudes einsteigen. Ob er beim Durchwühlen der Schränke etwas mitgehen ließ, muss noch ermittelt werden. Ersten Erkenntnissen nach fehlt nichts. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen.