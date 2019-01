Anzeige

Ostfildern (pol)Ein Leichtverletzter und 10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Nellingen. Ein 55-Jähriger fuhr laut Polizei gegen 16.40 Uhr auf der Eugen-Schuhmacher-Straße in Richtung Friedhof. An der Kreuzung zur Neuffenstraße übersah der Mann den vorfahrtsberechtigten VW Passat eines 56-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der der 56-jährige Oberboihinger leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher und sein zehnjähriger Beifahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 10.000 Euro.