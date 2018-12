Anzeige

Ostfildern (pol)Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 20.30 Uhr auf der L1192 ereignet hat. Ein 19-Jähriger war nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen auf der L1192 von Esslingen in Richtung Neuhausen unterwegs. An der Kreuzung zur Esslinger Straße erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender 28-Jähriger abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Während beide Autofahrer unverletzt blieben, wurden ihre Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 8000 Euro beziffert.