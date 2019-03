Filderstadt (pol)Bei einem Verkehrsunfall auf der B 27 ist am Montagmorgen eine 27-jähriger Mann schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge verlor der Stuttgarter gegen 5.10 Uhr auf der B 27 zwischen den Ausfahrten Plattenhardt und Stetten die Kontrolle über seinen Opel. Er war auf der linken Spur in Richtung Stuttgart unterwegs und touchierte zunächst die Mittelleitplanke. Danach kam er nach rechts ab, überfuhr dort den Ausfädelungsstreifen eines Parkplatzes und durchbrach die Leitplanke. Anschließend rutschte der Wagen eine Böschung hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Bei dem Unfall erlitt der Fahrer schwere Verletzungen, vom Rettungsdienst wurde er zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.