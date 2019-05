Leinfelden-Echterdingen (pol) Am Freitagabend ist es in Leinfelden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem Pkw gekommen, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Um 20.10 Uhr war der 51-jährige Busfahrer auf der Bahnhofstraße unterwegs. Hier fuhr er vom Fahrbahnrand los, um an einem vor ihm haltenden Bus vorbeizufahren. Dabei übersah er eine 26-jährige BMW-Fahrerin, die in dieselbe Richtung fuhr und sich bereits auf seiner Höhe befand. Beim Ausscheren kollidierte der Bus mit dem BMW. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.