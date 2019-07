Nürtingen (pol)Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Scheibe einer ehemaligen Bahnhofsgaststätte am Bahnhof in Nürtingen eingeschlagen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei verschaffte sich der mutmaßliche Täter im Anschluss über die Entriegelung des Fensterflügels offenbar Zugang zu den mittlerweile leerstehenden Räumlichkeiten. Hinweise auf mögliches Stehlgut liegen derzeit nicht vor. Eine Streife der Landespolizei sicherte vor Ort die Spurenlage. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt etwa 500,- Euro. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise, insbesondere zu Identität des mutmaßlichen Täters geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.