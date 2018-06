Anzeige

Nürtingen (pol) Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, zehn Uhr, ist in ein Einfamilienhaus in der Pfeiferstraße im Stadtteil Hardt eingebrochen worden. Der unbekannte Täter drang über eine aufgehebelte Terrassentür in das Gebäude ein, schreibt die Polizei. Dort durchsuchte er das Mobiliar nach möglicher Beute. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Täterhinweise liegen noch nicht vor.