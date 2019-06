Nürtingen (red)Am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 5 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren Nürtingen und Neckarhausen sowie der Rettungsdienste von DRK und Malteser zu einem Brand in die Eifelstraße in Neckarhausen gerufen. Dort war in einem Wohngebäude im ersten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehrkräfte, die unter anderem auch mit der Drehleiter angerückt waren, hatten den Brand in dem Gebäude rasch unter Kontrolle. Verletzte gab es nicht. Die Polizei war ebenfalls mit mehreren Streifen vor Ort. Während der Löscharbeiten war die Eifelstrasse komplett gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar, ebenso die Schadenshöhe.