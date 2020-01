Nürtingen (pol)Mehrere hundert Euro Bargeld hat ein Unbekannter am Dienstag bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Brunnsteige erbeutet. Gewaltsam drang der Täter laut der Polizei in der Zeit zwischen 2 Uhr und 8.30 Uhr über ein Fenster in das Gebäude ein und nahm das Geld an sich. Welchen Schaden er bei der Tat anrichtete, ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt.