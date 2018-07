Anzeige

Esslingen (pol/lh)Eine Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag auf der B 10 in Höhe der Adenauerbrücke ereignet hat. Ein 49-Jähriger war nach Polizeiangaben gegen 17.20 Uhr mit seinem Skoda auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Auf Höhe der Adenauerbrücke krachte er aus Unachtsamkeit ins Heck eines VW Up einer 21-Jährigen. Diese verlor die Kontrolle über ihren Wagen, prallte zunächst in die linken Leitplanken und anschließend ins Heck eines vorausfahrenden Opel Corsa eines 20-Jährigen. Während der Unfallverursacher und der Opel-Fahrer unverletzt blieben, wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Skoda und der VW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.